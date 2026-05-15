وصول 228 مليون دينار.. خطوة لدعم المواطنين والمصارف

استقبل مصرف ليبيا المركزي اليوم الجمعة شحنة جديدة من السيولة النقدية بقيمة 228 مليون دينار من فئة 20 دينار، في خطوة تهدف إلى دعم المصارف التجارية وضمان انسياب السيولة النقدية في السوق المحلي.

وأوضحت إدارة المصرف أن الشحنة نقلت إلى خزائن المصرف في طرابلس تحت إشراف وتأمين هيئة أمن المرافق والمنشآت، ما يعكس حرص السلطات على ضمان وصول الأموال بأمان ودون أي مخاطر محتملة.، وفق منصة حكومتنا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متواصلة ينفذها المصرف المركزي لتعزيز السيولة النقدية، بما يساهم في تسهيل المعاملات المصرفية اليومية وتمكين المواطنين من الوصول إلى الأموال بسهولة، وهو عنصر أساسي لاستقرار النشاط الاقتصادي المحلي.

هذا وتشهد ليبيا تحديات مستمرة في توفير السيولة النقدية نتيجة التقلبات الاقتصادية والأحداث السياسية السابقة، ما يجعل خطط المصرف المركزي لتعزيز السيولة عاملاً رئيسيًا في الحفاظ على استقرار الأسواق ورفع مستوى الثقة في النظام المصرفي.

وتسهم هذه الشحنات النقدية في تمكين المصارف التجارية من تلبية احتياجات المواطنين والشركات، كما تدعم القطاع التجاري في تسهيل التعاملات المالية اليومية وتقليل الاعتماد على المعاملات غير الرسمية، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي العام.

وتؤكد هذه الخطوة استمرار التزام مصرف ليبيا المركزي بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في النظام المالي، عبر توفير السيولة النقدية بشكل منتظم ومستمر، ما يسهم في استقرار الأسعار وتحسين أداء السوق المحلي.