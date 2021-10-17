وصول 3 ملايين جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني إلى مطار معيتيقة

وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي مساء اليوم الأحد، شحنة من اللقاحات المضادة لكورونا، تبلغ ثلاثة ملايين جرعة نوع «سينوفارم Sinopharm» الصيني.

هذا وتسلّمت مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي الشحنة كاملةً، بحضور لجنة الفحص والاستلام بالمركز، عقب استكمال الإجراءات الجمركية بالتننسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وسيتم توزيع اللقاح على الفروع بعد الإفراج عليه من قِبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بعد استكمال التحاليل المخبرية اللازمة، وفق آلية التوزيع المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.