وصول 3 ملايين جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني إلى مطار معيتيقة

وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي مساء اليوم الأحد، شحنة من اللقاحات المضادة لكورونا، تبلغ ثلاثة ملايين جرعة نوع «سينوفارم Sinopharm» الصيني.
هذا وتسلّمت مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي الشحنة كاملةً، بحضور لجنة الفحص والاستلام بالمركز، عقب استكمال الإجراءات الجمركية بالتننسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وسيتم توزيع اللقاح على الفروع بعد الإفراج عليه من قِبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بعد استكمال التحاليل المخبرية اللازمة، وفق آلية التوزيع المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
استلام ثلاثة مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "سيتوفارم الصيني Sinopharm طرابلس 17 اكتوبر 2021م استلمت…تم النشر بواسطة جهاز الامداد الطبي – الادارة العامة – طرابلس في الأحد، ١٧ أكتوبر ٢٠٢١
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