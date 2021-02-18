وصول 30 ألف من مشغلات غسيل الكلى إلى مطار مصراتة

أعلن جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، عن وصول 30 ألف غسلة من مشغلات غسيل الكلى ضمن جهود الوزارة لدعم مراكز غسيل الكلى بكافة المدن والمناطق.

وقام جهاز الإمداد الطبي بتوريد هذه الدفعة من ألمانيا والتي وصلت مطار مصراتة الدولي.

وستصل شحنة مماثلة يوم الخميس القادم، لسد العجز الحالي الذي تعاني منه مراكز غسيل الكلى، وسيقوم الجهاز بتوزيع هذه المشغلات على مراكز الغسيل في كل مناطق ليبيا من خلال فروعه.

وقال مدير جهاز الإمداد الطبي فرع المنطقة الوسطى الدكتور احمد عوض، إن هذه الشحنة التي وصلت اليوم تحتوي عدد 30 ألف غسلة قام جهاز الإمداد الطبي بتوريدها عن طريق شركة “Fresenius” الألمانية، مشيرا إلى أنه ستصل شحنة مماثلة يوم الخميس القادم لسد العجز الحالي الذي تعاني منه مراكز الغسيل .

وأوضح الدكتور أحمد عوض في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن هذه الشحنات الموردة سيتم توزيعها من قِبل المختصين في جهاز الإمداد الطبي على مراكز الغسيل في كافة مناطق ليبيا من خلال فروعه، مبينا أن فرع الجهاز بالمنطقة الوسطى استلم الكمية المخصصة له من الشحنة.