وصول «34 مليون لتر بنزين» إلى ميناء طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في تنويه رسمي، عن وصول ناقلة نفطية إلى رصيف ميناء طرابلس البحري محمّلة بنحو 34 مليون لتر من وقود البنزين، وذلك في إطار متابعة إمدادات الوقود وبالتنسيق مع لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز.

وأكدت الوزارة أن هذه الشحنة تعكس توفر الوقود واستمرار عمليات التزويد بشكل طبيعي، في ظل جهود تنظيم تدفق الإمدادات إلى السوق المحلي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الكميات الواردة ستوزع بشكل تدريجي على شركات التوزيع، بهدف تزويد جميع محطات الوقود في مختلف المناطق، وفق آلية منظمة تضمن استقرار الإمدادات وعدم حدوث أي اضطرابات في التوزيع.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التوجه بشكل مكثف نحو محطات الوقود أو التسبب في ازدحام قد يعيق حركة السير، مشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، ومؤكدة أن الوقود متوفر وأن عمليات التوزيع تسير بصورة منتظمة لتلبية احتياجات المواطنين.

وتأتي هذه التطورات في ظل متابعة مستمرة من الجهات المختصة في ليبيا لملف الوقود، والذي يشكل أحد الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، حيث تعمل السلطات على ضمان استقرار الإمدادات وتفادي أي اختناقات في محطات التوزيع عبر تنظيم عمليات الاستيراد والتوزيع.