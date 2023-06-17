أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، السبت، عن وصول 6000 حاج ليبي إلى مكة المُكرمة حتى الآن، لأداء فريضة الحج لموسم 1444ه 2023م.

وأشارت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى وصول الرحلة الـ27 إلى مطار جدة الدولي قادمة من مطار طبرق، ليبلغ بذلك عدد الحجاج الليبيين في مكة المكرمة حوالي 6000 حاج.

ونوهت هيئة الحج والعمرة إلى أنه سيستمر تفويج الحجاج في الأيام القادمة بمعدل رحلتين إلى 4 رحلات يوميا حتى تستكمل البعثة نقل حجاج بيت الله الحرام بتاريخ 23 يونيو الجاري، موضحة أن العدد الكلي المتوقع للحجاج الليبيين سيكون 7800 حاج.