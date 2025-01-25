وصول 70 أسيراً فلسطينياً إلى مصر.. وإسرائيل تتلقى رداً حول مصير إحدى الرهائن

أفرجت إسرائيل عن 70 أسيراً فلسطينياً، وقد وصلوا إلى مصر، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية.

وأكد تلفزيون «الأقصى» أن تركيا ستستقبل جميع أسرى القدس المُبعدين وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وسلّمت حركة «حماس» في وقت سابق اليوم المجندات الإسرائيليات الأربع اللاتي تم الإفراج في إطار صفقة التبادل مع إسرائيل، إلى الصليب الأحمر الدولي في ساحة بمدينة غزة حيث تجمع مئات الفلسطينيين والعشرات من مقاتلي «حماس» و«الجهاد».

وغادرت حافلات تقل معتقلين فلسطينيين مفرج عنهم ضمن صفقة التبادل سجنَين إسرائيليَين. وغادرت الحافلات سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة وسجن كتسيعوت في النقب جنوب إسرائيل.

محمد طوس… أقدم معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل ينال حريته

قال نادي الأسير الفلسطيني إن أقدم معتقل فلسطيني لدى إسرائيل محمد طوس سيكون ضمن الدفعة التي سيتم إطلاق سراحها، اليوم السبت.

ويبلغ طوس 69 عاماً، وهو معتقل منذ عام 1985، وينتمي إلى حركة «فتح»، وقد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، وأمضى 40 عاماً بشكل متواصل في السجون الإسرائيلية، وسيكون ضمن المعتقلين الذين سيتم إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية.

وسلّمت حركة «حماس» في قطاع غزة، اليوم السبت، أربع رهائن إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي، ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل بعد ظهورهن على منصة وسط أحد الميادين. وكانت الرهائن الأربع، وجميعهن جنديات، يرتدين ملابس عسكرية، وكن محتجزات في قطاع غزة منذ اقتيادهن إلى هناك إبان هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة المكونة من ثلاث مراحل، ستة أسابيع مع إعادة 33 رهينة من غزة في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.



حماس تعلن موعد الإفراج عن الرهينة أربيل يهود

وفي سياق متصل، أكد مسؤول في حركة “حماس” بأن الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى والرهائن، بحسب رويترز.

وجاء إعلان حماس وتحديد موعد تسليم الرهينة بعدما ربطت إسرائيل عودة سكان شمال غزة بالإفراج عنها.

وقررت إسرائيل، اليوم السبت، منع عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة بناء على اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار مع حماس، لحين إطلاق الحركة سراح الرهينة أربيل يهود.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه “لن يتم السماح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة حتى يتم إطلاق سراح الرهينة أربيل يهود”.

وكان من المقرر أن تبدأ عودة النازحين من جنوب ووسط قطاع غزة، بدءًا من يوم غد الأحد، إلى مدينة غزة ومناطق شمال القطاع.

وسلمت حركة حماس، اليوم السبت، أربع مجندات إسرائيليات إلى ممثل عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الدفعة الثانية من الرهائن التي سيتم الإفراج عنها والتي ستشمل 33 رهينة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، في وقت سابق السبت، إن “حماس لم تلتزم بكل تعهداتها بخصوص التزامها بإعادة المدنيات الإسرائيليات أولًا”.

وأضاف “سنصر على إعادة المواطنة المدنية أربيل يهود إلى جانب عودة سريعة لشيري وأطفال عائلة بيباس الذين نخشى كثيرًا على مصيرهم، ونحن مصرون على الالتزام بالتعهدات وفق الاتفاق وعودة المدنيات أولًا”.

وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح الرهائن المدنيين أولًا، وطلبت الإفراج عن الرهينة أربيل يهود، خلال الدفعة الثانية من صفقة التبادل، ولكن حركة حماس لم تسلمها.

ويُعتقد أن الرهينة أربيل يهود، محتجزة لدى جماعة متشددة تسمى “لواء التوحيد”، وهي من بين مجموعة رهائن بحوزة فصائل مسلحة أخرى في غزة، غير حركة حماس.