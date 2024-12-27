وضعته في الغسالة.. «خادمة» في الكويت تقتل «طفلاً رضيعاّ» بطريقة مروّعة

شهدت الكويت، جريمة قتل مروعة، حيث أقدمت خادمة فلبينية، على قتل طفل رضيع بعد أن وضعته في غسالة الملابس بمنزل عائلتهفي محافظة “مبارك الكبير“.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، “قامت الخادمة بقتل طفل يبلغ من العمر سنة ونصف السنة، فيما حاول والداه إنقاذه عبر نقله إلى مستشفى جابر لكنه كان قد فارق الحياة”.

من جانبها، “ألقت الجهات الأمنية القبض على الخادمة، وتحفظت عليها لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها”.

الكويت: ضبط 1.8 حبة كبتاغون داخل مقاعد وطاولات قهوة

أعلنت الإدارة العامة للجمارك في الكويت، “العثور على ما يقارب 1.8 مليون حبة من الكبتاغون المخدرة في ميناء الشويخ”.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، “عثرت الجمارك على الحبوب المخدرة داخل شحنة مقاعد وطاولات قهوة في أثناء إجراء التفتيش الاعتيادي للحاويات والاشتباه في البضاعة”.

وذكرت أنه تم “إعداد محضر الضبط وإحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص”.

المغرب.. إتلاف أكثر من 4 أطنان من المخدرات بمدينة سطات

أتلفت السلطات المغربية، كمية كبيرة من المخدرات، في المطرح العمومي للنفايات غرب مدينة سطات جنوبي الدار البيضاء.

وقال موقع “هسبريس” المغربي، إن “لجنة مختلطة مختصة مكونة من ممثلي مصالح عدة بإقليم سطات، أشرفت على إتلاف ما يفوق 4 أطنان من المخدرات بالمطرح العمومي للنفايات غرب مدينة سطات”.

وأوضحت مصادر لـ”هسبريس”، أن “عملية الإتلاف حرقا للممنوعات شملت ما يقارب 4 أطنان من مخدر الشيرا، و500 كيلوغرام من مخدر الكيف سنابل، و3000 قرص مهلوس، و3 كيلوغرامات من مادة النفحة، فضلا عن 300 غرام من مخدر الكوكايين”.