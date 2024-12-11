وضع آليات إعادة أموال المواطنين الليبيين المودعة لدى مصرف «سانتا بانك»

اجتمع وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، ورئيس لجنة رفع القيودات عن أموال وممتلكات المواطنين الليبيين والشركات العامة في الخارج، مع سفير جمهورية مالطا لدى دولة ليبيا وذلك لمناقشة وتقييم ما تم إنجازه من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (26)لسنة 2024م.

و”تم خلال هذا الاجتماع الإعلان عن رفع القيودات على عدد (1800) حساب في مصرف فاليتا، كما تم الانتهاء من وضع آليات ترجيع أموال المواطنين الليبيين المودعة لدى مصرف “سانتا بانك”، والبدء في عمليه الترجيع في وقت قریب”.

هذا وستقدم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بنشر الإعلانات اللازمة للسادة المواطنين الذين لهم علاقه بهذه المسأله لإحضار المستندات المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع السفارة المالطية في ليبيا.