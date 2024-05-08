وضع استراتيجية جديدة لصندوق «دعم الزواج»

بحث وزير الشباب بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، مهدي السعيطي، مع مدير عام صندوق دعم الزواج محمد مسعود، “الآليات المتبعة من قبل الصندوق والخطط الموضوعة من أجل أسر متماسكة ومجتمع واع”.

وأكد الطرفان خلال اللقاء، “على ضرورة الاهتمام بوضع رؤى جديدة لاستراتيجيات عمل صندوق دعم الزواج، وفقا لما نص عليه القانون رقم (5) لسنة 2019، بشأن قانون صندوق دعم الزواج ولائحته التنفيذية”.

من جهته، أوضح مدير عام الصندوق، “أن خطة الصندوق تضع في أولوياتها الأسس السليمة لإنشاء الأسر وحماية المجتمع والحفاظ على نسيجه، وإن العمل جار على إعداد هذه الخطط والاستراتيجيات، لكيفية تطبيق نصوص القانون بما يرتقي ببيان تفعيل صندوق دعم الزواج برؤية جديدة”.

وكان رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، أصدر قبل أيام، القرار رقم (125) لسنة 2024، اليذ ينص على تسمية “محمد إبراهيم مسعود نصر” مديرا لصندوق دعم الزواج، وممارسته لمهامه وفقا للنظم والتشريعات النافذة.