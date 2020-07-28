وضع تصور عام لمواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي الحالي والقادم

عقد وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اجتماعاً اليوم الاثنين، بمقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في العاصمة طرابلس، مع اللجنة التربوية المُكلفة بوضع تصور شامل للعودة المدرسية ومواعيد الدراسة والامتحانات للعامين الدراسيين الحالي والقادم.

واطمأن الوزير في بداية الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة عادل جمعة، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، على انتهاء مصلحة التفتيش التربوي ومركز التوثيق والمعلومات من صياغة وتحميل الأسئلة الاسترشادية لجميع المواد الدراسية للشهادة الثانوية، بحسب ما أفادب المكتب الإعلامي بالوزارة.

من جهة أخرى أكد وزير التعليم على حتمية العودة التدريجية لمقاعد الدراسة، مشيراً إلى أن مسؤوليته تحتم عليه الآن اتخاذ قراره النهائي بتحديد مواعيد ثابتة للدراسة والامتحانات في ضوء المناقشات والاستماع لمختلف الآراء التي أبداها كل أعضاء اللجنة طيلة الأيام الماضية تحت إشراف وكيل الوزارة.

من جهته قدم وكيل الوزارة لمحة سريعة عن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير المواد والمعدات التي تم توزيعها على مختلف المناطق.

كما تحدث رئيس العودة المدرسية عن الجهود المبذولة مع مراقبات التعليم وبعض الجهات الأخرى من أجل ضمان العودة الآمنة للدراسة.

وفي ختام الاجتماع الذي تبادل فيه الحاضرون بالنقاش وتبادل الآراء كل الفرضيات المُمكنة والمتاحة، أصدر الوزير تعليماته لمدير عام المركز الوطني للامتحانات بإعداد ما تم الاتفاق عليه في مشروع قرار وزاري ليتم توقيعه وإصداره خلال اليومين القادمين.