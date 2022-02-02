وضع حجر الأساس لمبنى السفارة الليبية في أديس أبابا

وضعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمبنى السفارة الليبية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي يضم إلى جانب السفارة مقر البعثة الليبية الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.

وشارك في الاحتفالية مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية فاتح بشينة، والقائم بالأعمال في السفارة الليبية في أديس أبابا علاء التاجوري، وأعضاء الوفد الليبي المشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

ويتزامن وضع حجر الأساس مع مرور 13 عاماً على ترأس ليبيا لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في 2 فبراير عام 2009.

وألقت الوزيرة كلمة في هذه المناسبة، أكدت فيها على أهمية وجود السفارة الليبية والبعثة الليبية الدائمة في أديس أبابا، التي تحتضن المقر الرئيسي للاتحاد الإفريقي ومكاتب ومراكز إقليمية أخرى.

وأشادت المنقوش بجهود الاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق الوحدة بين الشعوب والبلدان الإفريقية، والتعجيل بالتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين دول القارة، وتعزيز العلاقات التضامنية بين شعوبها.

وأعربت وزيرة الخارجية عن سعادتها بما يبذله العاملون بالسفارة الليبية من جهود لتعزيز علاقات التعاون بين دولة ليبيا وجمهورية إثيوبيا، وما تقدمه السفارة من خدمات للمواطنين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

يُشار إلى أن ليبيا من الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي حيث عُقدت الدورة الأولى لجمعية العامة للاتحاد الإفريقي في يوليو عام 2002.