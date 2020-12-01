وضع خطة أمنية لتأمين جلسة مجلس النواب في غدامس

عقدت الغرفة الأمنية المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بشأن تأمين انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي الذي ستحتضنه مدينة غدامس خلال اليومين القادمين، اجتماعها الاستثنائي اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر مديرية أمن غدامس.

وناقش أعضاء الغرفة برئاسة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية وعضوية مدير الإدارة العامة للدعم المركزي والمساعد للشؤون الأمنية بمدينة غدامس، وضع خطة أمنية فيما يخص بذل كافة الجهود الأمنية المتعلقة بتأمين انعقاد الجلسة، وذلك بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية المختصة بمدينة غدامس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بداخلية الوفاق.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض، إن غدامس ستحتضن أولى جلسات المجلس غدا الأربعاء، على أن تكون جلسة تشاورية وذلك لمناقشة ملفات تخص المرحلة المقبلة.

وأضاف الرعيض في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن الاجتماعات ستستمر على مدى ثلاثة أيام لغرض التشاور ومن ثم سيتم عقد جلسات رسمية يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل.