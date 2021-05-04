وضع خطط وبرامج توعية لتعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، اليوم الثلاثاء، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية السيدة مبروكة توغي، والوفد المرافق لها، بحضور عضويّ مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، ورباب حلب، بمقر ديوان المفوضية في طرابلس.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين المفوضية ووزارة الثقافة في إطار التحضيرات للاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر القادم، ووضع خطط وبرامج مشتركة لتعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية كإحدى مقومات المواطنة في مجتمع يتطلع إلى بناء قيم حضارية وإنسانية.

واستعرض د. السايح استعدادات المفوضية لإطلاق حملات التوعية الانتخابية التي من المنتظر أن تنطلق خلال الفترة القريبة القادمة، مثمناً الدور الذي ستضطلع به المؤسسة الثقافية كشريك داعم لانتخابات حرة نزيهة تحظى بالسلمية والمصداقية.

من جانبها أعربت السيدة توغي عن استعداد الوزارة لتقديم كافة السبل لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي يتطلع إليه الليبيون كخطوة متقدمة نحو الاستقرار والتقدم، مشيرة إلى ما يمكن أن تقدمه المكاتب والمراكز الثقافية المنتشرة في كافة ربوع ليبيا خلال الحملات التوعوية المرتقبة.

وخلص الاجتماع إلى وضع تصور لآليات التعاون لرفع مستوى الوعي للمواطن والتوعية الديمقراطية، وذلم من خلال لجنة مشتركة بين المفوضية ووزارة الثقافة لتسهيل التواصل ومتابعة وتنفيذ البرامج التوعوية المقترحة من الجانبين.