وعد انتخابي صادم في نيويورك: مرشح عمدة يتوعد باعتقال نتنياهو

أثار زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لانتخابات بلدية نيويورك، جدلاً واسعاً بعد أن تعهد بإصدار أمر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال فوزه بمنصب عمدة المدينة.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن ممداني قوله في مقابلة معه، إنه سيعطي توجيهاته لإدارة شرطة نيويورك لتنفيذ الاعتقال إذا دخل نتنياهو المدينة، مؤكداً أن هذا القرار جزء من موقفه السياسي الداعم للقضية الفلسطينية.

من جانبهم، أشار خبراء قانونيون استشارتهم الصحيفة إلى أن تنفيذ مثل هذا الاعتقال يبدو غير عملي، وقد يتعارض مع القوانين الفيدرالية الأمريكية، مما يجعل من الصعب تطبيقه على أرض الواقع.

ورغم ذلك، من المتوقع أن يثير الوعد ردود فعل قوية في مدينة نيويورك، التي تضم واحدة من أكبر الجاليات اليهودية خارج إسرائيل، وهو ما قد ينعكس على مسار الحملة الانتخابية لممداني.

ويُعرف ممداني بدعمه القوي للقضية الفلسطينية، وقد حظي بحصة كبيرة من الدعم المالي خلال حملته الانتخابية، متقدماً على منافسيه من حيث حجم التبرعات التي جمعها في أغسطس الماضي، وفق تقرير سابق نشرته صحيفة “ذا هيل”.