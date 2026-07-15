وفاء الكيلاني: إنجاز منتخب كرة القدم الموحدة مصدر فخر لكل الليبيين

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، الثلاثاء، المنتخب الليبي لكرة القدم الموحدة المتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم الموحدة – باريس 2026، بحضور رئيس اللجنة البارالمبية الليبية خالد الرقيبي.

وهنأت الوزيرة خلال الاستقبال لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري على هذا الإنجاز الرياضي، مؤكدة أن التتويج يمثل مصدر فخر لكل الليبيين ويعكس ما يمتلكه الرياضيون الليبيون من عزيمة وقدرة على تحقيق النجاحات عندما تتوفر لهم الرعاية والدعم اللازمان.

وأكدت الكيلاني تقديرها للجهود التي بذلها المنتخب للوصول إلى هذا الإنجاز العالمي، مشيرة إلى أهمية مواصلة دعم الرياضيين وتعزيز حضورهم في مختلف المنافسات المحلية والدولية.

كما عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية اجتماعًا مع رئيس اللجنة البارالمبية الليبية خالد الرقيبي، تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة واللجنة في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وناقش الاجتماع آليات توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية، إضافة إلى العمل على اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وتوفير بيئة مناسبة تساعد على تطوير قدراتها وتعزيز حضورها وتميزها على المستويين المحلي والدولي.

ويُعد منتخب كرة القدم الموحدة أحد برامج الأولمبياد الخاص، ويضم فريقًا يجمع بين لاعبين من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ولاعبين من غير ذوي الإعاقة ضمن فريق واحد، بهدف تعزيز مفاهيم الدمج والمساواة من خلال الرياضة.

وفي ختام الاستقبال، عبرت الوزيرة عن تقديرها لأعضاء المنتخب، مثمنة الإنجاز الوطني الذي حققوه، وقدمت لهم لفتة تكريمية تقديرًا لما قدموه من أداء مشرّف رفع اسم ليبيا في المحافل الرياضية الدولية.