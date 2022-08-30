وفاة آخر زعيم للاتحاد السوفيتي

توفي اليوم الثلاثاء، ميخائيل غورباتشوف، آخر رئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وبحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن المستشفى السريري المركزي في العاصمة الروسية موسكو، فقد “توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف هذا المساء بعد مرض شديد وطويل الأمد”.

وشغل غورباتشوف منصب رئيس الدولة في الاتحاد السوفييتي السابق بين عامي 1990 و1991 ورئيس الحزب الشيوعي السوفيتي بين عامي 1985 و1991، وكان يدعو إلى إعادة البناء أو البريسترويكا، وشارك الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان في إنهاء الحرب الباردة وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1990.