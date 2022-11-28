وفاة أب وإبنه غرقا في سيول غريان.. و«الدبيبة» يتقدّم بالتعازي

‎أفاد عميد بلدية غريان يوسف بديري بالعثور على جثمان أب وابنه بعد غرقهما في سيول الأمطار بالتقاطع المسمى تيبستي سابقا وسط المدينة.

وأوضح بديري في تصريح لـ «عين ليبيا» أنّ الهلال الأحمر بالدينة اتخذ الإجراءات الطبية والقانونية للجثمانين المتوفيين، وذلك بالمتابعة مع النيابة العامة بمكتب النائب العام.

من جانبه، تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بواجب العزاء لأهل الغريقين اللذين جرفتهما المياه في مدينة غريان، وذلك عبر مكالمة هاتفية مع العائلة.

يشار إلى أنّ غرفة الطوارئ في مدينة غريان تلقت عدة بلاغات تفيد وجود حالات غرق لمواطنين أثناء مرورهم بالطريق الرئيسي غريان جادو.