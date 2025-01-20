وفاة أحد أشهر «معلقي كرة القدم» في الوطن العربي

توفي اليوم، أحد أشهر معلقي كرة القدم في الوطن العربي، الأيقونة ميمي الشربيني، بعد صراعٍ مع المرض.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “عانى “ميمي الشربيني”، أحد أبرز المعلقين الرياضيين في مصر والوطن العربي، والذي اشتهر ببعض المصطلحات والألقاب لنجوم الكرة المصرية، من وعكة صحية طوال السنوات الماضية”.

هذا “ونجح “الشربيني” في اختبار الإذاعة في فبراير 1976 ليصبح أحد ألمع معلقى الكرة المصرية عبر تاريخها”.

وبحسب موقع “القاهرة 24″، “ابتعد “ميمي الشربيني”، أو محمد عبد اللطيف الشربيني، عن التعليق منذ سنوات، واعتزل الوسط الرياضي، كما دخل في صراع مع المرض في الفترة الأخيرة، ولعب “ميمي”، المولود فى 26 يوليو 1937، في صفوف الأهلي خلال فترة نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي، ويعد أحد أبرز المواهب الكروية في تاريخ المارد الأحمر”.