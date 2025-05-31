وفاة أحد حجاج ليبيا في البقاع المقدسة (صورة)

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا، عن وفاة الحاج محمد صالح الفورتي، أحد حجاج منطقة طرابلس الكبرى، والذي كان قد وصل إلى الأراضي المقدسة قبل يومين فقط برفقة زوجته لأداء مناسك الحج لموسم 1446 هـ.

وتقدّمت الهيئة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته وذويه، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يتقبله في الصالحين، ويمنّ على أهله بالصبر والسلوان.

هذا ويؤدي آلاف الحجاج الليبيين مناسك الحج هذا العام ضمن بعثات منظمة تشرف عليها الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، والتي تعمل على توفير الرعاية والإشراف الكامل لضمان راحة وسلامة الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة.

وتحرص الهيئة على المتابعة الدقيقة لأوضاع الحجاج، سواء من خلال فرقها الميدانية أو عبر التواصل المستمر مع الجهات السعودية المختصة، لضمان تقديم الخدمات الطبية والإدارية اللازمة على مدار الساعة.

ويُعد موسم الحج من أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم، ما يتطلب استعدادات صحية وأمنية وتنظيمية مكثفة، خاصة لكبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما تضعه الهيئة في صدارة أولوياتها ضمن خطتها التشغيلية.