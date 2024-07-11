وفاة أربعة أشخاص بحادث سير في بنغازي

تسبب حادث مروري في منطقة “سيدي خليفة”، شرق بنغازي بوفاة أربعة أشخاص.

وذكرت مديرية أمن بنغازي، “أن الحادث جاء نتيجة السرعة المفرطة والتهور بطريق الساحل، ما أودى بحياة أربع أشخاص في ريعان شبابهم بالإضافة إلى إتلاف تام للمركبات”.

وأوضحت المديرية، “أن الحادث وقع بعد تصادم أكثر من مركبة ببعضهم “بطريق الساحل سيدي خليفة” .

ودعت مديرية أمن بنغازي، سائقي السيارات إلى “الانتباه وعدم اللجوء للسرعة المفرطة في الطريق التي لا يمكن معها السيطرة على عجلة القيادة، وهو ما يتسبب في وقوع حوادث أليمة”.

حادث مروري وقع منذ ساعات نتيجة السرعة المفرطة والتهور بطريق الساحل بمنطقة سيدي خليفة أودى بحياة اربعة أشخاص… وقع… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في الأربعاء، ١٠ يوليو ٢٠٢٤