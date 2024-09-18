وفاة أسطورة منتخب إيطاليا

أعلنت وسائل إعلام إيطالية، وفاة النجم الإيطالي السابق “توتو سكيلاتشي” أحد أساطير منتخب “الأتزوري”، عن عمر 59 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان الدولي الإيطالي السابق سلفاتوري “توتو” سكيلاتشي، الذي خضع للعلاج منذ فترة من سرطان القولون، قد أدخل إلى المستشفى في حالة خطيرة في باليرمو قبل أسبوع.

واشتهر “توتو سكيلاتشي”، خلال مونديال إيطاليا 1990 عندما حقق “الحذاء الذهبي” الذي يحصل عليه الهداف حيث سجل 6 أهداف، وكان من أبرز نجوم البطولة.

وحقق “سكيلاتشي” كأس الاتحاد الأوروبي مرتين (مع يوفنتوس وإنتر ميلان)، واشتهر في مونديال 1990 لكنه لم يستطع فرض مكان له مع المنتخب في كأس العالم 1994، وبخلاف الأهداف الستة المونديالية، لم يحرز سوى هدفا واحدا آخر لإيطاليا خلال مسيرته الدولية، ولعب سكيلاتشي لأندية ميسينا ويوفنتوس وإنتر ميلان في إيطاليا، وجوبيلو إيواتا الياباني، خلال مشواره مع الأندية.