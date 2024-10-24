وفاة أقوى رجل في العالم

أعلن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى، وفاة البطل الرياضي الشهير جيف كابس، الذي حصد لقب “أقوى رجل في العالم” مرتين وشارك في ثلاث دورات أولمبية.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا”، قال الاتحاد البريطاني لألعاب القوى: “يشعر الاتحاد بالحزن لسماع نبأ وفاة لاعب دفع الجلة البريطاني السابق جيف كابس”، مضيفا: “نتقدم بخالص تعازينا لعائلته وأصدقائه في هذا الوقت الصعب”.

وكابس وافته المنية عن عمر يناهز 75 عاما، ولد جيف كابس في لينكولنشاير، وحقق العديد من الإنجازات المتميزة في رياضة دفع الجلة، وحصد الميدالية الذهبية في دورة ألعاب الكومنولث مرتين، في عامي 1974 و1978، وتوج بلقب “أقوى رجل في العالم” عامي 1983 و1985، كما حقق في عام 1980 مسافة قياسية في رمي الجلة بلغت 68.21 متر

بالإضافة إلى ذلك، حصل على مجموعة متميزة من الميداليات خلال مشاركته في بطولات أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات المغطاة، حيث حصد ميداليتين ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزية خلال فترة السبعينيات، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في أعوام 1972 و1976 و1980.