وفاة «أمح» الدولي الشهير وقتلى في ألمانيا ومصر والجزائر

تتكرر الجرائم اليومية في مختلف أنحاء العالم، من الاحتيال المالي إلى الاعتداءات العنيفة وحوادث القتل، حيث تتنوع أسبابها والتي يتصدّر الكثير منها الفقر، ما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز سيادة القانون وتوعية المجتمع بضرورة التعاون لمكافحة مثل هذه الظواهر.

في السياق، قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس مواطنين عراقيين وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات بتهمة إدارة شبكة غير قانونية لتحويل الأموال لأفراد الجالية المصرية في الكويت.

كما أصدرت المحكمة حكماً بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة باقي المتهمين في قضية غسل أموال بلغت قيمتها 55 مليون دينار كويتي.

وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد على نظام الحوالة غير الرسمي لتحويل الأموال، مستهدفة الجالية المصرية، التي تُعد من الأكبر في الكويت، وتحايلت بذلك على رقابة البنك المركزي. هذا النظام يُمكن أن يُسهم في تمرير معاملات مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال وتمويل أنشطة غير قانونية.

الجدير بالذكر أن الكويت، التي تُعتبر من الدول الرائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ عام 2002، تُواصل تشديد الرقابة على التحويلات المالية غير النظامية، خاصة تلك المرتبطة بالجاليات الأجنبية.

وتكشف التقارير أن هذه التحويلات قد تؤثر على الاقتصاد الوطني من خلال تهريب الأموال وتقليل تكلفة التحويل عبر القنوات الرسمية.

رجل يقتل زوجته السبعينية في مصر

أقدم رجل مسن يبلغ من العمر 65 عاما على قتل زوجته البالغة من العمر 70 عاما داخل منزلهما في منطقة الضواحي بحي الضواحي في محافظة بورسعيد المصرية.

وكشفت التحريات الأولية أن الزوج ارتاب في سلوك زوجته، ما دفعه إلى ارتكاب جريمته، حيث أقدم على ذبحها من رقبتها باستخدام آلة حادة.

مصري يعتدي على طبيب بسكين والنيابة تتحرك للتحقيق

شهدت مصر، واقعة جديدة من الاعتداءات على الأطباء، حيث قام مواطن بطعن طبيب بسكين، معتقدًا أنه السبب في وفاة زوجته أثناء عملية ولادة.

وقالت التحريات الأمنية إن “المواطن ترصد للطبيب، وفاجأه أثناء تناوله الماء بطعنة في الظهر باستخدام سكين، وذلك بسبب اعتقاده بأنه السبب وراء وفاة زوجته خلال عملية الولادة”.

من جانبها، تحركت نقابة الأطباء بسرعة وتقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام تتهم فيه المواطن بالشروع في قتل الطبيب.

وأوضحت النقابة أن “الطبيب أحمد صلاح الدين أحمد، استشاري التخدير، تلقى طعنة نافذة في الظهر أثناء تواجده للتحقيق معه في مبنى النيابة الإدارية بالأقصر في شكوى كانت قد تم تحريرها ضده”.

وأضافت النقابة أنها “تتابع مع النقابة الفرعية للأطباء بالأقصر حالة الطبيب الصحية والإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه”.

في سياق متصل، قرر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تكليف المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الجاني، يتهمه فيه بالشروع في قتل الطبيب.

وشدد على “رفض النقابة القاطع لأي اعتداء على الأطباء تحت أي ذريعة أو بسبب أي شكوى”.

وقوع إصابات إثر اصطدام قارب بعبّارة في أمريكا

أفادت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية بوقوع إصابات إثر اصطدام قارب بعبّارة كانت تقل عشرات الركاب قرب جسر ميموريال كوزواي في مدينة كليرووتر.

وأوضحت السلطات أن العبّارة كانت تحمل على متنها 40 شخصًا حينما اصطدمت بقارب قرب الجسر مساء أمس الأحد. ولم يتضح بعد عدد المصابين في الحادث، بحسب ما ذكرت وكالة “نيويورك تايمز”.

وقالت إدارة شرطة كليرووتر في بيان لها عبر موقع “إكس” إن الحادث تم تصنيفه على أنه “إصابات جماعية” بسبب عدد الإصابات. وقد تم إخطار جميع المستشفيات المحلية، حيث تم الإبلاغ عن إصابات متعددة، وتم نقل شخصين من المصابين الأكثر خطورة بواسطة طائرات هليكوبتر.

وأضاف البيان أن القارب الذي اصطدم بالعبّارة لاذ بالفرار بعد الحادث، وأن جميع المصابين كانوا على متن العبّارة. ولم تذكر الشرطة بعد تفاصيل حول سبب الحادث.

وفي مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت مشاهد لفرق الطوارئ التي هرعت إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة.

في سياق متصل، أفادت “أسوشيتد برس” بأن بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة شخص على الأقل، فيما تم نقل 12 آخرين إلى المستشفى إثر الحادث، وتجري شرطة ولاية فلوريدا حاليًا تحقيقًا في ملابسات الحادث.

🇺🇸 At least 1 killed and 12 others hospitalized after a Ferry-Recreational boat collision near the Memorial Causeway Bridge in Clearwater, Florida.



The ferry, which has a capacity of 50 passengers, was carrying 42 people at the time of the incident. pic.twitter.com/rb7iOv5yn4 — SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) April 28, 2025

Florida Authorities Declare 'Mass Casualty Incident' In Clearwater Ferry Crash Near Memorial Causeway Bridge



According to police, a Clearwater Ferry carrying more than 40 people was in a collision with another boat, which fled the scene of the crash.#Breaking #clearwaterferry pic.twitter.com/9i6erCoAYw — Loose Cannon News (@LooseCannonNews) April 28, 2025

مقتل وإصابة سبعة أشخاص بإطلاق نار في أمريكا

أسفر إطلاق نار وقع في كلية صغيرة في شرقي ولاية نورث كارولينا الأمريكية عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين وأدى إلى إغلاق حرم الكلية، بحسب ما ذكرته الجامعة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، وقع إطلاق النار في وسط حرم جامعة ولاية إليزابيث سيتي، بمدينة إليزابيث سيتي، عقب مهرجان يارد، وهو الحدث الختامي لاحتفال “فايكنغ فيست” الذي استمر أسبوعا في الجامعة ذات الأغلبية من ذوي البشرة السمراء تاريخيا، وتم الإعلان عن وفاة رجل يبلغ من العمر 24 عاما، وأصيب أربعة أشخاص آخرين بطلقات نارية، بينهم ثلاثة طلاب، بينما أصيب طالبان آخران خلال الفوضى.

وبحسب اسوشيتد برس، قالت الجامعة في بيان سابق: “تشعر الجامعة بحزن عميق إزاء هذا العمل الطائش”.

هذا ويبلغ عدد طلاب الجامعة 2300 طالب وتقع على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب نورفولك بولاية فيرجينيا.

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا “إعدام” بأحد الجناة في منطقة تبوك، كاشفة عن جريمته.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: “أقدم هليل بن عبد الله بن المدلوش الجميلي الصلبي (سعودي الجنسية) على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور”.

وأشارت إلى أن التحقيق مع المتهم أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وأوضحت الداخلية أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني هليل بن عبد الله بن المدلوش الجميلي الصلبي اليوم الأحد 29 شوال 1446 هجري الموافق 27 أبريل بمنطقة تبوك.

وختمت بيانها بالقول: “وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل”.

مصر.. وفاة “أمح الدولي” أشهر مشجع أهلاوي

توفي اليوم الاثنين محمد أحمد عبد الغني المشجع المصري الأهلاوي من ذوي الاحتياجات الخاصة الشهير بـ”أمح الدولي”.

وأعلنت الصفحة الرسمية لأمح الدولي، وفاته، بعد وعكة صحية تهرض لها مؤخرا والتهاب رئوي حاد أدى إلى تسمم في الدم بجسمه.

وكان الدكتور صلاح عاشور، الطبيب المعالج لأمح، كشف أن حالته شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في العمود الفقري.

وأوضح عاشور أن “أمح كان يعاني من شلل نصفي نتيجة سقوط تعرض له في نوفمبر الماضي، أدى إلى كسور في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة بالعمود الفقري”.

الفاتيكان يحدد موعد انتخاب البابا الجديد

أعلن الفاتيكان، أن المجمع المغلق سيبدأ عملية انتخاب قائد جديد للكاثوليك البالغ عددهم 1.4 مليار حول العالم في 7 مايو المقبل.

وبموجب قواعد الفاتيكان، يشارك الكردالة في ذلك اليوم في قداس رسمي في بازيليك القديس بطرس قبل أن يجتمع الكرادلة الناخبون الذين تقل أعمارهم عن 80 سنة، اعتبارا من بعد الظهر جلسات مغلقة في كنيسة سيستينا لإجراء عمليات الاقتراع التي قد تمتد لأيام.

يشار إلى أن تاريخ انعقاد المجمع المغلق كان الأمر الرئيسي المطروح على أجندة لقاءات الكرادلة غير الرسمية لمناقشة أمور الكنيسة في أعقاب وفاة البابا في 21 أبريل الجاري.

وقال الفاتيكان إن “أكثر من 180 كاردينالا شاركوا في الاجتماع الخامس غير الرسمي في روما، ويحق لمجموعة أصغر تتألف من 135 كاردينالا يعرف بمجمع الكرادلة، انتخاب بابا جديد”.

ألمانيا.. العثور على الكاتبة ألكسندرا فروليش مقتولة

أفادت وسائل إعلام ألمانية بالعثور على الكاتبة الشهيرة ألكسندرا فروليش مقتولة داخل منزلها العائم في هامبورغ.

ونقلت صحيفة “فيلت” عن مصادر تحقيقية أن فروليش، التي عُثر عليها ميتة الأسبوع الماضي في منزلها العائم، كانت ضحية جريمة عنف، وتم اكتشاف جثة الكاتبة البالغة من العمر 58 عامًا يوم الثلاثاء في منزلها العائم بحي مورفليت، وتشير تحقيقات نيابة القتل والنيابة العامة إلى أنها لقيت حتفها بطريقة “غير طبيعية”.

وقال متحدث باسم الشرطة: “وفقًا للمعلومات المتاحة، عثر أقارب المرأة البالغة من العمر 58 عامًا عليها دون علامات حياة في المنزل العائم، واستدعوا رجال الإطفاء الذين أكدوا وفاتها”.

الجدير بالذكر أن ألكسندرا فروليش، كاتبة وصحفية ألمانية بارزة، عملت كمحررة مستقلة في عدة مجلات نسائية، وكتبت لسنوات طويلة في إصدارات مثل “بيترا” و”فروندين” وكذلك لموقع “شتيرن”، ومن أشهر كتبها “حماتي الروسية وكوارث أخرى” و”الموت حتمي”، اللذان تصدرا قوائم الأكثر مبيعًا لصحيفة “شبيغل” لعدة أشهر.

باكستان.. مقتل 7 أشخاص وإصابة 16 بانفجار قنبلة

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين إثر انفجار قنبلة أمام مكتب لجنة موالية للحكومة في معقل سابق لحركة “طالبان” الباكستانية شمال غرب البلاد.

وقال قائد الشرطة المحلي عثمان وزير: “وقع الانفجار في مدينة وانا، وهي مدينة رئيسية في منطقة جنوب وزيرستان التابعة لإقليم خيبر بختونخوا”.

وأشار قائد الشرطة إلى أن الانفجار استهدف مكتب لجنة السلام، التي تعارض حركة “طالبان” الباكستانية علنًا وتساهم أيضًا في حل النزاعات بين السكان المحليين.

ووقع الانفجار بعد يوم من إعلان الجيش أن قواته قتلت 54 مسلحًا في عملية عسكرية واسعة بمنطقة شمال وزيرستان المجاورة، عقب محاولتهم التسلل إلى البلاد من أفغانستان.

وفاة مأساوية لمشجع جزائري على المدرجات

شهدت مباراة شباب قسنطينة الجزائري ونهضة بركان حادثة مأساوية، حيث توفي مشجع جزائري إثر سكتة قلبية ناجمة عن الضغط الكبير الذي صاحب مجريات المباراة.

وخلال المباراة، التي أحرز فيها لاعب قسنطينة عبد النور بلحسيني هدفًا لفريقه في الدقيقة 47، كان أحد مناصري النادي يجلس على المدرجات قبل أن يسقط مغشيًا عليه وسط حشد من الجماهير. وعلى الرغم من نقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وانتهت المباراة بفوز شباب قسنطينة بهدف نظيف على حساب نهضة بركان، مما أدى إلى تأهل الفريق المغربي إلى نهائي مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث سيواجه فريق سيمبا التنزاني.

رحيل الفنان السوري القدير موسى الملا

نعت نقابة الفنانين السوريين الفنان القدير موسى الملا الذي رحل عن عمر ناهز الـ66 عاماً في تركيا.

الراحل من مواليد حلب،‏ انضم إلى نقابة الفنانين عام 1994 وكانت بداياته في نادي التمثيل العربي بقيادة نهاد الفرا وظريف صباغ، كما التحق بالمسرح المدرسي.

وشارك بعدة أعمال تلفزيونية بدأها بمسلسل نهاية رجل شجاع عام 1994، ثم توالت أعماله الدرامية مثل مسلسل الجوارح عام 1995 والموت القادم إلى الشرق عام 1997 والفوارس عام 1999 والزير سالم عام 2000 وصقر قريش عام 2002 وفارس بني مروان عام 2004 والحوت عام 2008 وصدق وعده عام 2009 ورفة عين عام 2012 وبواب الريح عام 2014.