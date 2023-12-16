وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان صادر من الديوان الأميري قوله “ببالغ الحزن والأسى ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت” .

وعاش الشيخ الراحل نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح (86) عاما، وهو أمير دولة الكويت منذ 29 سبتمبر 2020، والأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة. هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت.