وفاة أمير بـ«الأسرة الحاكمة» في السعودية

نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، الذي وافته المنية.

وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن صلاة الجنازة على الفقيد ستُقام ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

وأضاف البيان: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلى عليه اليوم بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان».

ويُعد الديوان الملكي السعودي الجهة الرسمية المخولة بإصدار البيانات المتعلقة بأفراد الأسرة المالكة، لا سيما في ما يخص الوفيات والمناسبات الرسمية، وتُقام صلاة الجنازة عادة في جامع الإمام تركي بن عبدالله، الذي يُعتبر أحد أبرز المساجد التاريخية في الرياض، ويشهد مراسم الصلاة على كبار الشخصيات وأفراد الأسرة المالكة في المملكة.

وجامع الإمام تركي بن عبدالله، الذي تُقام فيه صلاة الجنازة، يعد من أبرز المعالم التاريخية في الرياض، وقد شُيد في عهد الإمام تركي بن عبدالله في القرن التاسع عشر، ويعتبر مركزاً دينياً واجتماعياً، كما يُقام فيه الصلاة على كبار الشخصيات الرسمية وأفراد الأسرة المالكة منذ تأسيسه.