وفاة أول «حاجّة مصرية» في موسم 2026

أعلنت البعثة المصرية للحج تسجيل أول حالة وفاة بين الحجاج المصريين خلال موسم الحج 2026، لسيدة من محافظة كفر الشيخ، أثناء تواجدها في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الفريضة.

وأوضحت البعثة أن الحاجة المتوفاة تُدعى نعيمة مصطفى حرفوش، مشيرة إلى أن الوفاة سُجلت خلال وجودها في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الحج الحالي.

وأكدت البعثة المصرية للحج الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، إلى جانب دفن الجثمان في مكة المكرمة، وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

ويشارك في موسم الحج هذا العام نحو 76 ألف حاج مصري، موزعين على بعثات القرعة والتضامن والسياحة، وسط متابعة ميدانية مستمرة من البعثة المصرية لضمان تقديم الدعم الطبي واللوجستي للحجاج طوال فترة أداء المناسك.

وتأتي هذه الحالة في وقت تشهد فيه مواسم الحج تسجيل حالات وفاة محدودة بين الحجاج، نتيجة التقدم في العمر لدى بعضهم وشدة الجهد البدني والظروف المناخية المرتفعة الحرارة، ما يفرض تحديات صحية تستدعي متابعة دقيقة من البعثات الطبية.

وتواصل البعثة المصرية للحج تنسيقها مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.