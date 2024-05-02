وفاة أيقونة الفن الجزائري «حسنة البشارية»

أعلنت الإذاعة الجزائرية، وفاة الفنانة حسنة البشارية، في مدينة بشار، عن عمر ناهز 74 عاما بعد معاناة مع المرض.

وقالت الإذاعة الجزائرية ووسائل إعلام محلية، “إن الفنانة حسنة البشارية، وهي من مواليد بشار في 1950، تعتبر فنانة رائدة في طبع الديوان إذ تمتد مسيرتها الفنية لأكثر من 30 سنة، كما أنها أول امرأة مغاربية تعزف على آلة القمبري أمام الجمهور، وقد تركت تأثيرا كبيرا في مسار العديد من الفنانين على غرار سعاد عسلة التي أسست في 2015 فرقة “لمة بشارية” ضمت العديد من الفنانات أبرزهن حسنة البشارية”.

وبحسب الإذاعة، “عملت الراحلة من خلال هذه الفرقة على التعريف بـ”التراث الجزائري” العريق المعروف خصوصا بمنطقة الجنوب الغربي الجزائري كـ “الفردة” النسوية وكذا الغناء التقليدي “الزفانات” و”الجباريات”، بالإضافة إلى أنواع أخرى كـ “الحيدوس” و”الشلالي” التي نادرا ما تؤدى أمام الجمهور الواسع”.

وووفق الإذاعة، “شاركت الفنانة، وإسمها الحقيقي حسنيات حسنة، في عدد من التظاهرات والمهرجانات الدولية بالجزائر وفرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة ومصر وكندا، وقد أنتج مؤخرا فيلم وثائقي حولها بعنوان “مغنية الروك الصحراوية” لمخرجته الجزائرية-الكندية، سارة ناصر، تكريما لها”.

هذا وتلقب الراحة بعميدة موسيقى الديوان النسوية، وعرفت انطلاقتها الحقيقية في باريس بفرنسا في 1999، واشتهرت بألبومها “الجزائر جوهرة” عام 2002، الذي كرمت من خلاله الجزائر وحقق نجاحا كبيرا داخل الجزائر وخارجها، وتم منحها في 2017 وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني تقديرا وتكريما لها.