وفاة الأخ غير الشقيق لـ« صدام حسين» بـ«دار للمسنين» في ليبيا.. ما القصة؟

أعلنت “دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين”، بمنطقة مسة، في الجبل الأخضر شرق ليبيا، وفاة أحد نزلائها، وأكدت أن “المتوفي هو الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين”.

ونعت الدار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، العالم في الطبيعة والفيزياء النووية الدكتور العراقي الجنسية، “يحي إبراهيم الحسن”.

وأكدت الدار أن “الفقيد هو أخ غير شقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين المجيد، غير أن مختلف محركات البحث لم تحمل أية معلومات عنه”.

ولم تذكر الدار “ظروف بقاء الراحل في الدار ومدتها، غير أنه اسمه يتطابق مع إخوة الرئيس العراقي من أمه وهم “برزان، وسبعاوي، ووطبان”، وهم أبناء والدة صدام حسين “صبحة طلفاح” من زوجها إبراهيم الحسن التكريتي”.

من جهة أخرى، نفى شيخ عشيرة “صدام حسين” وابن عمه، “مناف علي الندى”، لـ موقع “الحدث الليبي”، “وجود أي صلة قرابة مع “يحي الحسن”، الذي وافته المنية في دار الوفاء لرعاية المسنين بمنطقة مسة شرقي ليبيا”.

وأكد الندى أن “الخبر الذي يتم تداوله بشأن صلة قرابة المتوفى مع الرئيس العراقي الأسبق غير صحيحة، ولا يوجد شخص يحمل هذا الاسم وبهذه الهوية في ليبيا”.