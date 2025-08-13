وفاة الكاتب المصري «صنع الله إبراهيم».. أيقونة الأدب المعاصر ورائد الرواية الوثائقية

توفي الكاتب والروائي المصري البارز صنع الله إبراهيم اليوم، عن عمر ناهز 88 عامًا، إثر إصابته بالتهاب رئوي نُقل على إثره إلى أحد مستشفيات القاهرة، وفق ما أعلنت مصادر مقربة.

ويُعد صنع الله إبراهيم أحد أبرز أعلام الأدب المصري المعاصر، حيث تميزت أعماله بالطابع التوثيقي والبعد السياسي، وقد أثرت كتاباته بشكل كبير في الساحة الأدبية العربية، واحتلت روايته “شرف” المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل 100 رواية عربية.

وُلد إبراهيم في القاهرة عام 1937، وبدأ مشواره الأدبي مبكرًا بتأثير من والده، قبل أن يتجه للصحافة والسياسة، وينضم إلى الحركة الشيوعية، ويُعتقل عام 1959 لمدة خمس سنوات.

عمل الراحل في وكالات أنباء دولية، ودرس التصوير السينمائي في موسكو، ثم عاد إلى القاهرة عام 1974 ليتفرغ للكتابة. ومن أبرز أعماله: شرف، ذات، اللجنة، بيروت بيروت، وردة، النيل مآسي، أمريكانلي.

وكان صنع الله إبراهيم قد أثار جدلاً واسعًا عام 2003 بعد رفضه استلام “جائزة الرواية العربية” من المجلس الأعلى للثقافة، احتجاجًا على الأوضاع السياسية والثقافية، إلا أنه نال لاحقًا جوائز مرموقة منها “جائزة ابن رشد للفكر الحر” (2004)، و”جائزة كفافيس للأدب” (2017).