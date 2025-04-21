أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، وفاة الحارس الأرجنتيني الأسطوري أوغو غاتي عن عمر 80 عاما.

وبحسب المعلومات، “كان غاتي دخل المستشفى قبل شهرين بسبب كسر في الورك، لكنه عانى التهابا رئويا ومشاكل في الكلى والقلب، وفي النهاية تم تنويمه مع تدهور صحته”.

يذكر أن “غاتي الملقب “إل لوكو” أو “المجنون”، يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في الدوري الأرجنتيني، حيث خاض 765 مباراة بين عامي 1962 و1988، وفي سن 44 عاما، كان لا يزال في التشكيلة الأساسية لعملاق الكرة الأرجنتينية بوكا جونيورز، وكان من أوائل حراس المرمى الذين اعتادوا الخروج من منطقة الجزاء إلى وسط الميدان”، وتوج “غاتي” مع بوكا جونيورز بكأس “ليبرتادوريس” عام 1977، وكان من المفترض أن يكون حارس المرمى الأساسي للمنتخب الأرجنتيني الذي فاز بكأس العالم 1978 على أرضه، لكن إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب قبل أشهر من انطلاق البطولة”.

ويحمل “غاتي” الرقم القياسي “في المشاركة بمباريات الدوري الأرجنتيني بـ765 مشاركة، وتحول بعد اعتزاله لاستوديو التحليل، وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى سهامه، إذ قال في عام 2019 أن على صاحب الكرات الذهبية الـ8 الرحيل عن برشلونة لإثبات أنه أفضل لاعب على مر التاريخ، وخلال مسيرته الكروية، دافع جاتي عن ألوان أندية كبرى مثل بوكا جونيورز وريفر بليت، وساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والدولية”.

El Club Atlético Boca Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Hugo Orlando Gatti, ídolo eterno y multicampeón Xeneize.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento.



¡Hasta siempre, Loco! 💙💛💙 pic.twitter.com/u7CA5zvKz0 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 20, 2025