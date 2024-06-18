وفاة «محمد البرغوثي» الرئيس السابق لمجلس قبائل ورفلة

نعى المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، الرئيس السابق للمجلس الشيخ الدكتور “محمد مصباح البرغوثي”.

وقال المجلس في بيان اليوم الثلاثاء: “بقلوب عامرة بالإيمان ونفوس راضية بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة الشيخ الدكتور محمد مصباح البرغوثي، الرئيس السابق للمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة».

ووصف البيان الوفاة بـ«الفاجعة الأليمة»، فيما قدم المجلس التعازي والمواساة لذوي الشيخ وجميع قبائل ورفلة وعموم الشعب الليبي.

وكان البرغوثي عضوا في ملتقى الحوار السياسي الذي اختار المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في جنيف في فبراير من العام 2021.