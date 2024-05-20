وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وجميع من كانوا على متن الطائرة



أفادت وكالة “مهر” الإيرانية، الاثنين، بمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وبقية ركاب المروحية في حادث جوي أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

والجدير ذكره أن المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، تعرضت أمس، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة، وكان على متن الطائرة 9 أفراد على رأسهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيس ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وكانت الظروف الجوية القاسية جعلت من الصعب تحديد المكان الذي وقع فيه الحادث، وبالتالي فإن عمل فرق الإنقاذ للوصول إلى المنطقة ترافق مع العديد من الصعوبات.

أسماء من كانوا على متن طائرة الرئيس الإيراني:



آية الله السيد ابراهيم رئيسي

آية الله السيد محمد علي الهاشم

د. حسين اميرعبداللهيان

د. مالك رحمتي

سردار سيد مهدي موسوي

شخص (مجهول الهوية)

طيار (مجهول الهوية)

مساعد الطيار (مجهول الهوية)

شخص (مجهول الهوية)