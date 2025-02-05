وفاة الزعيم الروحي لـ«طائفة الإسماعيليين» حول العالم

تُوفي في العاصمة البرتغالية لشبونة، الآغا خان الرابع، الأمير شاه كريم الحسيني، الزعيم الروحي لحوالي 15 مليونا من المسلمين “الإسماعيليين النزاريين” حول العالم.

وجاء في بيان “شبكة الآغا خان للتنمية” (AKDN) على منصة “إكس”: “تُوفي كريم الحسيني، الآغا خان الرابع، الإمام الوراثي التاسع والأربعون للمسلمين الشيعة الإسماعيليين، والسليل المباشر للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، بسلام في لشبونة يوم 4 فبراير 2025، عن عمر يناهز 88 عاما، محاطا بأسرته”.

وأضافت المؤسسة أنه “سيتم الإعلان لاحقا عن خليفته المعيَّن”.

يُذكر أن “الآغا خان الرابع” كان يدير “شبكة الآغا خان للتنمية”، التي أسسها بنفسه، ويعمل فيها حاليا 96 ألف موظف حول العالم، وكان مواطنا بريطانيا، كما حمل الجنسية البرتغالية، ومنحته دولة كندا جنسيتها الفخرية، تقديرا لدوره الريادي في التنمية وتعزيز قيم التسامح حول العالم”.