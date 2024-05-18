وفاة الصحفي والمؤرخ الرياضي فيصل فخري السنوسي

توفي اليوم السبت، الصحفي والمؤرخ الرياضي فيصل فخري السنوسي، عن عمر ناهز الـ78 عاما.

ويعد السنوسي أحد رواد الصحافة الرياضية الليبية، ولد بمدينة درنة العام 1946 وبدأ مشواره الصحفي العام 1964 في جريدة برقة، التي تحول اسمها فيما بعد إلى جريدة الأمة.

وحاز السنوسي في مايو العام 2021 على جائزة الدولة التقديرية للصحافة في نسختها الأولى مقدمة من حكومة الوحدة الوطنية.

للسنوسي مؤلفات عدة أبرزها، لمحات من تاريخ الكره الليبية، والدليل الرياضي نتائج مباريات منتخبات الجماهيرية، ودليل كأس العالم 1990وتاريخ مسابقات الكرة الليبية.

عمل فيصل فخري السنوسي في صحف الحقيقة، والرقيب، والبشائر، والشعلة، والريبورتاج، والجهاد، والكفاح، والشورى، والهدف، وطرابلس الغرب، والبلاغ، والرياضة الجماهيرية، وترأس تحرير مجلة “قورينا”.