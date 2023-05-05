وفاة الطفلة «أثير» بعد تخلي الحكومة عنها وإيقاف علاجها

توفيت الطفلة أثير عز الدين الصقر، ‏بعد تخلي حكومة الوحدة الوطنية عنها وإهمالها وإيقاف علاجها.

وتعرضت الطفلة أثير لإصابة بليغة، إيان عدوان خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في منطقة السواني، نتيجة سقوط قذيفة أكلقتها قوات حفتر أمام منزلهم ما أدى إلى مقتل والدها وأختها الصغيرة.

وكانت الطفلة أثير تتلقى العلاج في ألمانيا وتحسنت صحتها وبدأت تعود إلى الحياة تدريجيا، وبدأت في مرحلة التأهيل ولكن وبشكل مفاجئ في الأونة الأخيرة توقف علاجها وطالبت إدارى المستشفى بخروجها لعدم سداد رسوم علاجها وتغطية التكاليف العلاجية، لتبدأ بعد ذلك معاناة الطفلة.

وحاول أهالي وذوي الطفلة التواصل مع الجهات المسؤولة في حكومة الوحدة الوطنية لعدة مرات دون جدوى، حتى تم طرد الطفلة من المستشفى في ألمانيا ما تسبب في تدهور حالتها الصحية والرجوع بها إلى ليبيا ودخولها إلى المستشفى مرة أخرى بسبب سوء حالتها قبل أن تنتقل إلى رحمة الله.