وفاة الطيار الأمريكي الذي أحرق نفسه تضامنا مع غزة

توفي جندي في سلاح الجو الأمريكي، بعدما أضرم النار في نفسه خارج مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن نهاية الأسبوع، احتجاجًا على الحرب في غزة، وفق ما أعلن البنتاغون، اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن الناطقة باسم سلاح الجو الامريكي، أن الرجل الذي لم تكشف هويته قد توفي متأثرا بحروقه الليلة الماضية، وستم تقديم تفاصيل إضافية بعد 24 ساعة على الانتهاء من تبليغ أقاربه.

في وقت سابق اليوم الإثنين، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الجندي أحرق نفسه وبث تلك الواقعة مباشرة عبر منصة “تويتش”، في خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة. وتمت إزالة الفيديو لاحقًا من المنصة، لكن مسؤولي إنفاذ القانون حصلوا على نسخة وراجعوها.

ونقلت “نيويورك تايمز” عن الجندي قوله: “لن أكون متواطئًا بعد الآن في الإبادة الجماعية، أنا على وشك القيام بعمل احتجاجي شديد”، مرددا عبارة “فلسطين حرة”.