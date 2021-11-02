وفاة الفنان السوري «صباح فخري»

توفي اليوم الفنان السوري “صباح فخري” عن عمر 88 عاما،

وأوضح نجل الرحل أنس فخري لوكالة الصحافة الفرنسية أن والده صباح فخري توفي وفاة طبيعية دون أن يحدد مكان الوفاة وتفاصيل التشييع.

وشغل فخري مناصب عدة، إذ انتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب، ومديراً لمهرجان الأغنية السورية، أطلق عليه العديد من الألقاب مثل أبو كلثوم، وأمير الطرب، وسلطان الطرب، وملك الطرب والفن الأصيل،

وضرب الراحل الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس في فنزويلا لمدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الفنان الراحل حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل.

الجدير بالذكر أن الفنان الراحل صباح فخري من مواليد 1933 في مدينة حلب، وتخرج من معهد الموسيقي الشرقية سنة 1948 بدمشق بعد أن درس الموشحات والإيقاعات والأدوار والعزف على العود.