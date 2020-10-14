وفاة الفنان المصري «محمود ياسين» عن عمر ناهز 79 عاماً

كشفت صحيفة “الوطن” المصرية، تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة الفنان الراحل محمود ياسين، الذي وافته المنية، صباح اليوم، عن عمر ناهز 79 عاما.

وقال مصدر للصحيفة، إن الفنان محمود ياسين عانى من التهاب رئوي شديد قبل وفاته بأيام، استلزم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.

وقرر الأطباء احتجازه داخل غرفة العناية المركزة، مضيفا أن هذه الواقعة لم تكن الأولى التي يتعرض لها خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح المصدر، أن أسرته تكتمت على خبر مرضه لعدم انتشاره في وسائل الإعلام.

ونعت الفنانة شهيرة زوجها الفنان محمود ياسين، بموقع “فيسبوك”.

ونشرت الفنانة شهيرة صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لزوجها الراحل، وعلقت عليها قائلة: “رحل حبيبي عمري خلاص”.

وبصورة تجمعها به يظهر فيها وهو يطعمها بيده وهي طفلة صغيرة، نعت الفنانة رانيا محمود ياسين والدها.

وطالبت متابعيها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” الدعاء لوالدها الراحل.

وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين عن الوفاة ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي صورة لوالده وعلق عليها قائلا: “توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء”.

وتوفي الفنان المصري محمود ياسين، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

يُشار إلى أن محمود ياسين متزوج من الفنانة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.

وقرر الممثل المصري، في 2018، اعتزال الفن والتمثيل، بسبب ظروفه الصحية.

وأعلنت الممثلة، رانيا ياسين، ابنة الممثل الشهير، خبر اعتزال والدها للفن بشكل نهائي، وقالت إنه اكتفى بما قدمه من أعمال سينمائية وتلفزيونية ومسرحية وإذاعية على مدار مشواره الفني.

ورغم أنه تخرّج في كلية الحقوق عام 1964، وكان على بعد خطوات من أن يبدأ ممارسة مهنة المحاماة، فإن الفن كان يسري كالدم في عروق الفنان المصري محمود ياسين، فقرر أنّ يترك كل ما درسه من أجل تحقيق حلمه وهو “التمثيل في المسرح القومي” فكان له ما أراد.

ليس ذلك فحسب بل إنّ صوته الرخيم الذي كان يملكه رفقة الإتقان الكبير للغة العربية فتحا له أبواباً كبيرة، تخللها الكثير من العروض الإذاعية والتلفزيونية.