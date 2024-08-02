وفاة الكاتب الفلسطيني «حسن سامي يوسف»

رحل صباح اليوم الكاتب والسيناريست الفلسطيني ــ السوري، حسن سامي يوسف، في دمشق عن عمر ناهز 79 عاماً، بعد مسيرة أدبية وفنية غنية بعشرات المؤلفات والأعمال الدرامية.

ونعت نقابة الفنانين والأوساط الثقافية والفنية الكاتب والسينمائي الفلسطيني حسن سامي يوسف، عن عمر 79 عاماً، وهو من مواليد قرية لوبيا-فلسطين 1945 انتقل مع عائلته بعد النكبة 1948 إلى لبنان ثم دمشق.

أسس الراحل يوسف مع عدد من الشبان “فرقة المسرح الوطني الفلسطيني” حيث أوفد لدراسة السينما في المعهد العالي للسينما بموسكو، كما استلم رئاسة دائرة النصوص في المؤسسة العامة للسينما، للراحل عشرات الإصدارات الأدبية في الرواية منها “الفلسطيني- الزورق – رسالة إلى فاطمة- بوابة الجنة- فتاة القمر- هموم الدراما – عتبة الألم”، وكتب في السينما.. “قتل عن طريق التسلسل- الاتجاه المعاكس- غابة الذئاب – يوم في حياة طفل – بوابة الجنة”.

وكتب الراحل العديد من المسلسلات التي لاقت شهرة واسعة منها “شجرة النارنج – الشقيقات- نساء صغيرات – أسرار المدينة – أيامنا الحلوة- قبل الغروب- قلب دافئ- حكاية خريف- رجال ونساء- الانتظار- الغفران- زمن العار- السراب- الندم – فوضى”.

وخلال مسيرته الفنية والأدبية الغنية حصد الراحل العديد من الجوائز منها جائزة محمد بن راشد للدراما العربية، جائزة التلفزيون السوري لأفضل سيناريو، جائزة أفضل سيناريو في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون.