رحيل مفاجئ لمخرج السينما الجماهيرية… «سامح عبد العزيز» يترجّل مبكراً

غيب الموت صباح الخميس، المخرج المصري سامح عبد العزيز، عن عمر ناهز 48 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث دخل في غيبوبة نتيجة عدوى فيروسية حادة في الدم تسببت في ارتفاع خطير بمستوى السكر وتدهور حالته بشكل مفاجئ، وفق ما أفاد به الفنان إيهاب فهمي.

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نبأ الوفاة عبر حسابه الرسمي، مؤكداً أن صلاة الجنازة أُقيمت عصر اليوم من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، على أن يُوارى جثمان الفقيد الثرى في مقابر الأسرة بمحافظة السويس.

وتخرّج سامح عبد العزيز من المعهد العالي للسينما عام 1996، وبدأ مسيرته المهنية بإخراج البرامج قبل أن يتجه إلى السينما، حيث أخرج أول أفلامه “درس خصوصي” عام 2005، لتتوالى بعدها أعماله التي لاقت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، ومنها: كباريه، الفرح، أسد وأربع قطط، حلاوة روح.

وكان آخر أعماله في السينما فيلم “الدشاش” (2024–2025)، من بطولة محمد سعد، زينة، نسرين طافش، باسم سمرة، وخالد الصاوي، إلى جانب مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

وشكل رحيله صدمة كبيرة في الأوساط الفنية، إذ عُرف عبد العزيز بإسهاماته في تطوير السينما الاجتماعية ذات الطابع الجماهيري، وكان في صدد التحضير لأعمال جديدة.

ويُعد رحيل سامح عبد العزيز خسارة فنية جسيمة في وقت كان لا يزال في قمة عطائه الإبداعي.