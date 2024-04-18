 وفاة المعمّر السوري «مطعم زوار المسجد النبوي» مجانّا لأكثر من 40 عاما (فيديو)

توفي في المدينة المنورة المعمر السوري الحاج إسماعيل الزعيم، الملقب بـ “أبو السباع” عن عمر ناهز 95 عاما، والذي عرف على مدار عقود بأنه يقدم الشاي والقهوة والتمر لزوار المسجد النبوي مجانا.

وكان الحاج إسماعيل، اعتاد طوال العقود الأربع الماضية على الجلوس على كرسي بلاستيكي بالقرب من المسجد النبوي الشريف، واضعا أمامه طاولة تحتوي على أطباق الحلوى والتمور بجانب الشاي والقهوة، ويقوم بتوزيعها على الزائرين للمسجد النبوي مجاناً وكصدقة جارية.

يذكر أن الشيخ إسماعيل الزعيم، ينحدر من مدينة حماة، وانتقل للإقامة في السعودية منذ أكثر من 50 عاما، وعرف خلال إقامته في المدينة المنورة بعمله الخيري.

وكان المسن السوري، أكد لوسائل إعلام سعودية، أن “جميع ما يوزعه منذ 40 عاما هو مجاني لوجه الله دون الحصول على أي مقابل مادي من أحد”.

هذا وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الحاج اسماعيل، معبرين عن حزنهم لرحيله، ومشيرين إلى أن وجهه كان دائما ضاحكا ويستقبلهم بابتسامة ومرح على الدوام.