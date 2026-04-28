وفاة امرأة بـ«حادث سير» في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس وفاة امرأة وإصابة شخص آخر بإصابات بليغة، إثر حادث مروري وقع بطريق المطار نتيجة اصطدام مركبة بشاحنة كانت متوقفة على يمين الطريق.

وأوضحت المديرية أن دوريات قسم مرور أبوسليم انتقلت فورًا إلى موقع الحادث، رفقة عضو التصوير الجنائي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوثيق موقع الحادث بشكل كامل.

وبيّنت المعاينات الأولية أن الحادث نتج عن اصطدام مباشر بالمركبة المتوقفة على جانب الطريق، ما تسبب في وقوع أضرار بشرية ومادية جسيمة.

وأكدت مديرية الأمن أن فرق المرور باشرت تنظيم الحركة في محيط الموقع وإزالة آثار الحادث لضمان انسيابية السير على الطريق.

وتأتي هذه الحوادث في ظل تحذيرات متكررة من مخاطر التوقف العشوائي على الطرق السريعة، وما قد ينتج عنه من حوادث خطيرة تهدد حياة مستخدمي الطريق.

هذا ويشهد طريق المطار في طرابلس حركة مرورية كثيفة باعتباره أحد أهم المحاور الحيوية في المدينة، وتؤكد الجهات المختصة بشكل مستمر على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية، خصوصًا فيما يتعلق بالسرعة الزائدة وتجنب التوقف العشوائي على جوانب الطرق السريعة، لما لذلك من تأثير مباشر على ارتفاع معدلات الحوادث.