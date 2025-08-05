وفاة بريطاني خلال عملية زراعة شعر في إسطنبول

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن وفاة المواطن البريطاني مارتن لاتشمان، البالغ من العمر 38 عامًا، عقب خضوعه لعملية زراعة شعر في إحدى العيادات الخاصة بمدينة إسطنبول التركية.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل”البريطانية في تقرير تابعته “عين ليبيا”، أن لاتشمان خضع لإجراء تجميلي استغرق خمس ساعات في عيادة “د. جينيك” بمنطقة بشكتاش، مقابل 1500 جنيه إسترليني، قبل أن يتعرض لمضاعفات صحية خطيرة أودت بحياته.

وتم نقل جثمانه إلى المملكة المتحدة بعد إجراء تشريح طبي في معهد الطب الشرعي التركي، في انتظار استكمال التحقيقات حول أسباب الوفاة.

وأعرب شقيق الراحل، ياشلي لاتشمان، عن حزنه العميق عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أرفقه بصورة لشقيقه في صالة الألعاب الرياضية، وكتب: “ارقد بسلام يا أخي.. ستبقى إلى الأبد مصدر إلهامي ودوافعي. شكرًا على كل شيء، سنفتقدك كثيرًا”.

من جهتهم، عبّر عدد من أفراد العائلة والأصدقاء عن حزنهم على الفقيد، وقاموا بتغيير صور حساباتهم إلى اللون الأسود حدادًا، مشيرين إلى أن لاتشمان كان من سكان منطقة بريدجند في ويلز، ويقيم في مدينة ميلتون كينز بمقاطعة باكينغهامشير.

ولا تزال السلطات التركية تحقق في ملابسات الحادثة، وسط تساؤلات متزايدة حول سلامة الإجراءات التجميلية للسياح في بعض العيادات الخاصة.