وفاة بطل الملاكمة الأسطوري «جورج فورمان»

توفي اليوم السبت، الملاكم الأمريكي الأسطوري جورج فورمان، عن عمر ناهز 76 عاما، وفق ما كشفت عائلته في بيان عبر إنستغرام.

وقالت عائلة الراحل: “ببالغ الحزن نعلن عن وفاة عزيزنا جورج إدوارد فورمان الأب، الذي رحل بسلام في 21 مارس 2025، محاطا بأحبائه”.

وأضاف البيان: “كان إنسانيا، أولمبيا، وبطلا عالميا مرتين، وكان يحظى باحترام كبير. كان قوة للخير، رجل انضباط وإيمان، وحاميا لإرثه، حيث كافح بلا كلل للحفاظ على اسمه وعائلته”.

هذا “ويعد “فورمان” أحد أعظم الرياضيين الذين عادوا إلى الحلبة بعد الاعتزال والذي استعاد لقب الملاكمة للوزن الثقيل وأصبح شخصية لامعة في عالم المبيعات، وحصل على اللقب العالمي مرتين، إضافة إلى أنه حصل على ميدالية أولمبية ذهبية في عام 1968 بأولمبياد مدينة مكسيكو، ونال بطولة العالم في الوزن الثقيل أول مرة في العام 1974 إثر فوزه على بطل العالم آنذاك جو فريزر”.

كما يعتبر “أكبر الملاكمين سنا في العالم الذين يحصلون على لقب بطل الوزن الثقيل، وقد قام بذلك وهو في سن الخامسة والأربعين، بعد تغلبه على مايكل مورر (26 عاما) في الجولة العاشرة، ومن بين 81 نزالاً في الملاكمة، لم يخسر سوى 5 مرات، من بينها خسارته لأول لقاء احترافي له على يد الملاكم الأسطوري الشهير الراحل محمد علي في المباراة المعروفة باسم “مواجهة في الأدغال” في الثلاثين من أكتوبر 1974، وصنفته مجلة “الحلبة” (The Ring) كتاسع أفضل ملاكم في التاريخ. يلقب بـ “جورج الكبير” (Big George)، لديه 10 أبناء، خمسة منهم ذكور، أطلق عليهم كلهم اسم “جورج”.