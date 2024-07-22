وفاة «بلوجر» صينية في بث مباشر أثناء تناول الطعام بشراهة (صور وفيديو)

ذكرت صحيفة “تايمز ناو”، أن “مدونة الطعام الصينية “بان شياوتنغ”، البالغة من العمر عن 24 عامًا؛ توفيت بسبب إفراطها في تناول الطعام خلال بث مباشر في “تيك توك”.

وبحسب الصحيفة، “كشف تقرير تشريح الجثة، أن معدة شياوتنغ كانت مليئة بالطعام غير المهضوم، الذي تناولته على مدار 10 ساعات دون توقف”.

وأكدت الصحيفة أن “شياوتينغ”، كانت تعمل كنادلة، إلا أنها انتقلت إلى عالم الإنترنت والبث المباشر، بهدف جمع المزيد من المال من عدد المشاهدين الكثر الذين يتابعونها، مشيرة إلى أنها تناولت نحو 10 كيلوغرامات من الطعام ضمن وجبة واحدة خلال البث المباشر، ما أدى إلى توقف قلبها ووفاتها”.

يذكر أن “شياوتنغ” كانت معروفة بانتمائها إلى مجموعات “موكبانغ” وهم مدونو طعام في مواقع التواصل الاجتماعي، يخصصون وقتهم لاستهلاك الطعام أمام الكاميرا، بوجود مايكروفون لنقل أصوات المضغ والبلع”، وكلمة “موكبانغ” تعني “عرض الأكل المباشر” باللغة الكورية، وهو بث سمعي- بصري يستهلك فيه المدون كميات كبيرة من الطعام في أثناء تفاعل الجمهور”.

وكانت الصين اتخذت إجراءات صارمة ضد مقاطع فيديو «موكبانغ» في عام 2020، في محاولة للحد من الإفراط في تناول وهدر الطعام، حيث يخاطر المخالفون بغرامات تصل إلى 10000 يوان (1400 دولار).

هذا “وتم تسجيل عدة وفيات بسبب هذا النوع من التحدي، ففي عام 2019، توفي رجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 26 عامًا أثناء البث المباشر بعد تناول 100 حصة من المعكرونة، وفي عام 2020، توفيت امرأة أمريكية تبلغ من العمر 36 عامًا أثناء بث مباشر على الإنترنت وهي تأكل دونات مليئة باللحم المقدد”.