وفاة تيوفو أنوس مؤسس «سكايب»

توفي رجل الأعمال الإستوني والمستثمر والمبرمج، تيوفو أنوس، يوم الأحد، وهو أحد مؤسسي موقع خدمة Skype الشهير،عن عمر يناهز 48 عاما.

وكان سبب وفاة رجل الأعمال كان “مرضا غير معروف”. ومع ذلك، بناء على طلب الأسرة، لم يتم تقديم تفاصيل أسباب الوفاة، وأعلنت الأسرة أن جنازة رجل الأعمال ستكون للمقربين فقط. وفقًا لـ News.err.ee.



وقد بدأ نجاح أنوس بإنشاء Skype مع أصدقائه الثلاثة. بعد ذلك، شارك بنشاط كمستثمر في العديد من المشاريع التجارية.



في أغسطس الماضي، نمت قيمة أصول Ambient Sound Investments (ASI)، وهي شركة استثمارية من مؤسسي Skype الاستونيين المشاركين، بنسبة 17.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 131 مليون يورو.



في عام 2010، حصل أنوس على وسام النجمة البيضاء من الدرجة الخامسة من قبل رئيس إستونيا.



