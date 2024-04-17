وفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بحادث محزن غرب العقيلة

أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي، وفاة ثلاثة أشخاص في حادث انقلاب سيارة وقع غرب منطقة العقيلة مساء أمس الثلاثاء.

وقالت المديرية في بيان ،إن الضحايا جميعهم من عائلة واحدة، حيث كان على متن السيارة المواطن علي عبدالقادر بوليفة مقيم ببنغازي وزوجته عبير عبدالله التاجوري وأطفاله الخمسة “محمد وحلا ورزان وهمام وعبدالقادر”.

وخلال الطريق فقد السائق السيطرة على السيارة ما أدى لوفاة الاب والأم وأحد أبنائهم، وتعرض باقي الأبناء لإصابات بليغة، وجرى إسعافهم إلى مستشفى البريقة ثم نقلوا إلى مستشفى “الشهيد امحمد المقريف” بأجدابيا.