وفاة ثلاثة دبلوماسيين قطريين وإصابة آخرين بحادث مروّع في مصر

أفادت وكالة “رويترز”، مساء الأحد، بمصرع ثلاثة دبلوماسيين قطريين في حادث سير مأساوي بمدينة شرم الشيخ المصرية، أثناء توجههم للمشاركة في التحضيرات النهائية لقمة السلام الدولية المقرر عقدها يوم الإثنين.

ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين أن الحادث وقع على الطريق الدولي المؤدي إلى مدينة شرم الشيخ، على بُعد 50 كيلومتراً من المدينة، حيث انقلبت السيارة الرسمية التي كانت تقل الوفد القطري، مما أسفر عن وفاة ثلاثة دبلوماسيين على الفور، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وأكدت مصادر طبية أن المصابين، وهما محمد عبد العزيز البوعينين وعبدالله عيسى ربيعة الكواري، نُقلا إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، ويخضعان حالياً للعناية المركزة.

وكان الوفد القطري الذي يضم أعضاء من الديوان الأميري ووزارة الخارجية، في طريقه إلى شرم الشيخ لحضور اجتماعات تحضيرية للقمة، التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وفي بيان رسمي، نعت سفارة دولة قطر في القاهرة الدبلوماسيين الثلاثة الذين لقوا حتفهم في الحادث، وهم:

سعود بن ثامر آل ثاني

عبد الله غانم الخيارين

حسن جابر الجابر

وعبرت السفارة عن “بالغ حزنها وأساها” للحادث، مؤكدة أنها باشرت التنسيق مع السلطات المصرية لمتابعة حالة المصابين، والعمل على نقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة على متن طائرة قطرية مساء الأحد.

وقدمت السفارة شكرها للجهات المصرية المختصة على تعاونها السريع، وجهودها في تقديم التسهيلات اللازمة في هذا الظرف المؤلم.