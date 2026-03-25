وفاة جندي إسرائيلي غرقاً في نهر الأردن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمصرع جندي احتياط إسرائيلي يدعى أوريا ساروسي، من سكان مستوطنة هار براخا، عن عمر يناهز 48 عامًا، غرقًا في نهر الأردن أثناء إنقاذ ابنه من الغرق.

وأشارت التقارير إلى أن ساروسي، وهو أب لثمانية أبناء، تطوع في قوات الاحتياط للمساهمة في إيجاد حلول تقنية لإنقاذ حياة الجنود. وأثناء رحلة في شمال البلاد، دخل ابنه الماء وتعرض لحادث، فقفز الجندي لإنقاذه وتمكن من إنقاذ ابنه لكنه لقي حتفه.

في سياق منفصل، أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الشرق الأوسط، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي أقرها مجلس الأمن الدولي عبر القرار رقم 2803، لم تشهد أي تنفيذ على الأرض.

وشدد نيبينزيا على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس، داعيًا إلى الحفاظ على الوضع القائم للمعالم الدينية والتاريخية.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا عسكريًا ودبلوماسيًا متسارعًا، مع استمرار الصراع في غزة والتوترات الإقليمية.