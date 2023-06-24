أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم السبت، وفاة حاجين ليبيين في الأراضي المقدسة.

وأفادت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بوفاة الحاج امراجع يوسف الصهبي، في مكة المكرمة، وهو من تنسيقية ضواحي بنغازي مجموعة 534 حيث توفاه الله في مستشفى الملك عبد العزيز ومن المتوقع أن يتم الصلاة عليه في الحرم المكي بعد صلاة العشاء فور انتهاء إجراءات الدفن من السلطات السعودية.

كما أعلنت هيئة الحج عن وفاة الحاجة مبروكة مسعود محمود خليفة اليوم في مكة المكرمة، وهي من تنسيقية الجبل الغربي مجموعة 279 وتوفاها الله اليوم في مستشفى الملك عبد العزيز ومن المتوقع أن يتم الصلاة عليها في الحرم المكي بعد صلاة العشاء فور انتهاء إجراءات الدفن من السلطات السعودية.